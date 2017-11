Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der Vorwoche bei deutlich gesunkenen Volumen nachgegeben. Die Volumen gingen um 17.6% auf CHF 1.64 Mio zurück und auch die Anzahl der Abschlüsse verringerte sich um 14.5% auf 106. Der ZKB KMU Index schloss die Handelswoche um 0.5% tiefer auf 1'353.21 Punkten.

Am deutlichsten zulegen konnten in der vergangenen Woche die Welinvest-Aktien. Mit einem Volumen von CHF 240'000 stiegen die Titel um 3.2% an. In der Vorwoche hatten sie nach dem Dividendenabgang noch 8.7% nachgegeben. Auch die WWZ Papiere zeigten sich von den Verlusten der Vorwoche erholt und gewannen 2.3% dazu. Gesucht waren die Aktien der Stadtcasino Baden AG (+2.2%) und des GD Resort Bad Ragaz (+2.0%). Letztere seien seit einiger Zeit gesucht, obwohl keine kursrelevanten Nachrichten zur Gesellschaft vorlägen, berichtet ein Händler.

Bei den Volumen lagen die Titel der NZZ mit CHF 323'000 an der Spitze. Belastet von einem grösseren Verkaufsauftrag reihten sich die Valoren mit einem Minus von 3.5% bei den grössten Verlierern ein. Ebenfalls deutliche Abgaben verzeichneten die Aktien der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (-6.0%), gefolgt von Weiss+Appetito (-4,8%) und Thermalbad Zurzach (-4,3%).

Eher dünn gesät waren die Neuigkeiten. Die NZZ-Mediengruppe gab die Nachfolgeregelung für Daniel Ettlinger, Leiter Verlagsservices und Druck, bekannt. Seine Funktionen übernehmen Jürg Weber, Michael Fingerhuth und Heinz Meyer. Ettlinger wird wie bereits im Oktober angekündigt CEO der Rheintal Medien AG.

Die Bernexpo-Gruppe teilte mit, dass ein Berner Planungsteam den Projektwettbewerb für die neue Eventhalle auf dem Messegelände Bern gewonnen hat. Das Siegerprojekt werde nun weiterbearbeitet und wird voraussichtlich im November 2019 dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Bei erfolgreichem Ausgang könnte im Herbst 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Im Streit um die touristische Entwicklung der Rigi haben sich die verschiedenen Interessengruppen an einem runden Tisch getroffen. Eine neu formierte "Arbeitsgruppe Rigi" werde nun Mitwirkungsprozess für die weitere Entwicklung der Rigi sowie des Masterplans festlegen, teilte die IG Rigi Kaltbad-First mit.

Ausserdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...