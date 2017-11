Nordex-Aktie: Endlich ein Lebenszeichen

Noch sollten Anleger in Bezug auf die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) Vorsicht walten lassen. Die jüngste Kurserholung könnte, wie viele davor, nur von kurzer Dauer sein. Es ist jedoch erfreulich zu sehen, dass die im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275) gelistete Aktie des Hamburger Windturbinenherstellers nach einem Horrorjahr endlich wieder ein Lebenszeichen von sich gibt.

Am Mittwoch konnte sich die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von zeitweise rund 5 Prozent sogar mit großem Abstand an die TecDAX-Spitze setzen. Dabei hat das Papier allein im Jahr 2017 einen Verlust von mehr als 60 Prozent hingelegt. Damit liegt Nordex in diesem Jahr in Sachen TecDAX-Performance weit abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Den vollständigen Artikel lesen ...