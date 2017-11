Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Dienstag um fast 200 Kontrakte gefallen, nach dem das Endergebnis am Montag bei 496.831 Kontrakten lag. Das Volumen legte zugleich um fast 29K Kontrakte zu. EUR/USD unterstützt am 10-Tage-SMA von 1,1830 Der EUR/USD kann nun die 2 Tage der Verluste hinter sich lassen, da er im Bereich ...

