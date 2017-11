TransAct Technologies Incorporated (Nasdaq: TACT), ein weltweit führender Anbieter software-gestützter Technologie- und Drucklösungen für wachstumsstarke Märkte, gab heute bekannt, dass er am 1. Januar 2018 Direktvertriebs- und Support-Aktivitäten für Spielkasino- und Gaming-Kunden in ganz Europa aufnehmen wird. Das neue europäische Direktvertriebsteam von TransAct unter Leitung von Robert Denham, Vice President of Sales and Product Management, wird sich auf das Portfolio des Unternehmens für Spielkasino- und Gaming-Lösungen konzentrieren, einschließlich der branchenführenden Ticket-in/Ticket-out-Drucker Epic Edge und Epic 950, der Rollendruckermodelle Epic 880 und Epic 430, des Lotteriescheindruckers Epic 3000 und der branchenweit einzigartigen Epicentral-Softwarelösung für Promotionen und Bonustickets. TransAct geht davon aus, dass sich der Übergang von der Zusammenarbeit mit einer Vertriebsstelle zu einem Direktvertriebs- und Kundendienstteam in einer wirksameren Interaktion mit den europäischen Kunden zeigen wird. Optimierter Kundendienst sollte zudem in Zukunft das internationale Angebot an Spielkasino- und Gaming-Lösungen bereichern.

Zur Unterstützung der neuen Direktvertriebsaktivitäten in Europa hat das Unternehmen unlängst seine Präsenz in Doncaster (Großbritannien) ausgeweitet. Die Kontaktangaben für die neue Niederlassung von TransAct in Doncaster lauten:

TransAct Technologies Limited

Units 5 6 Bullrush Grove

Balby, Doncaster DN4 8SL UK

+44-1709772500

Über TransAct Technologies Incorporated

TransAct Technologies Incorporated ist ein weltweit führender Entwickler von software-gestützten Technologie- und Drucklösungen für wachstumsstarke Märkte, darunter Lösungen für Restaurants, POS-Automation, Spielkasinos und Gaming, Lotterien, Mobilfunk sowie Erdöl und Erdgas. Die Lösungen des Unternehmens werden von Grund auf nach den Kundenanforderungen konzipiert und unter den Markennamen AccuDate, EPICENTRAL, Epic, Ithaca, RESPONDER und Printrex vertrieben. In der ganzen Welt sind bereits mehr als 3,0 Millionen Drucker und Endgeräte von TransAct installiert. Das Unternehmen unterstützt die installierte Produktpalette durch die Bereitstellung von erstklassigem Service und hochwertigen Ersatz- und Zubehörteilen. Über die TransAct Services Group bietet das Unternehmen seinen Kunden auch ein Komplettsortiment an Zubehör und Bedarfsartikeln, die online unter http://www.transactsupplies.com und über das Direktvertriebsteam erhältlich sind. Der Hauptsitz von TransAct befindet sich in Hamden im US-Bundesstaat Connecticut. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.transact-tech.com oder telefonisch unter der Rufnummer (203) 859-6800.

Contacts:

TransAct Technologies Incorporated

Steve DeMartino, 203-859-6810

President und Chief Financial Officer