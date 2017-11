Für viele Produkte des täglichen Bedarfs werden Bauteile benötigt, die nur mit Präzisionswalzen im Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellt werden können. Dazu gehören beispielsweise Sicherheitshologramme für Kreditkarten oder Spezialfolien, um die Bildschirmhelligkeit auf Mobiltelefonen und anderen LCDs zu steigern. Um fälschungssichere Produkte herstellen zu können, werden immer fortschrittlichere und kompliziertere Hologramme verwendet. In der Elektronik konzentriert sich der Miniaturisierungsprozess auf kleinere, eingebettete Funktionen auf Spezialfolien. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Produkte fertigen zu können, werden Hochpräzisions-Masterwalzen eingesetzt. Die Laserbeschriftung dieser Walzen wird durch Präzisions-Bewegungstechnik ermöglicht, indem die Bewegung der Walze im Verhältnis zum fokussierten Laserstrahl sowie die Ansteuerung des Lasers in den exakt richtigen zeitlichen Abständen und an den richtigen Stellen erfolgt.

Herausforderung der Miniaturisierung

Worauf beruht die Herausforderung der Miniaturisierung an die dafür notwendige Steuerung? Die Antwort liegt im Endprodukt: Um mit den technologischen Fortschritten komplexer Muster und reduzierter Elektronikgrößen Schritt zu halten, liegen die erforderlichen, individuellen Druck/Beschriftungsfunktionen im Submikronbereich und müssen in einigen Fällen in gegenseitigen Abständen unter 100 nm platziert sein. Zusätzlich sind die Hersteller motiviert Hochgeschwindigkeitssysteme zu produzieren, da die Bearbeitung dieser Walzen Wochen in Anspruch nehmen kann. Beispielsweise benötigt eine bei 50 U/min bearbeitete Walze mit 300 mm Durchmesser einen Laserpuls-Trigger im 0.0012 ms-Intervall, um Laserpulsfunktionen der Größe 1 µm auf der Außenfläche der Walze zu erzeugen. Den leistungsstarken Bewegungssubsystemen von Aerotech gelingt es nach eigenen Angaben, ...

