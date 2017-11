FMW-Redaktion

Morgen findet das halbjährliche offizielle OPEC-Treffen in Wien statt, und wahrscheinlich wird die PK am frühen Abend stattfinden. Wie üblich werden wohl Tagungsteilnehmer auf ihren Pausengängen zu den Sanitärbereichen wartenden Journalisten ständig Infos zustecken, sodass von Mittag bis zum frühen Abend der Ölpreis rauf und runter zucken dürfe, je nachdem wer wem was zuflüstert.

Wichtig ist heute am Tag vor dem Treffen: Termin-Trader und Analysten habe im Brent und WTI-Preis bereits voll und ganz berücksichtigt, dass die OPEC morgen eine Verlängerung der Fördermengenkürzung von 1,8 Mio Barrels pro Tag beschließen wird, und zwar von März 2018 bis Ende 2018. Eine Verlängerung nur bis Herbst, oder eine Formulierung, dass man im Laufe des Jahres 2018 die Kürzungen nochmal überprüfen könnte - das wäre eventuell ein Anlass für ein Absacken im Ölpreis ...

