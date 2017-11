Die Telekommunikationsbranche steht eher nicht im Fokus der Investoren. Dennoch kann eine Mischung aus Kommunikations- und Digitalunternehmen eine attraktive Beimischung im Depot sein. Drei Ideen für Ihr Portfolio.Kommunikation ist ein Grundbedürfnis, sei es zum Austausch von Informationen oder Befindlichkeiten. Dabei unterliegt die Art, wie wir miteinander in Kontakt treten, einem ständigen (technologischen) Wandel. Klassische Telefonanrufe etwa sind auf dem Rückzug. Zwar greifen viele im Geschäftsleben weiterhin regelmäßig zum Hörer, doch in der privaten Kommunikation laufen Dienste wie etwa WhatsApp dem Anruf seit einiger Zeit den Rang ab. Auch die 1992 eingeführte SMS gilt bei vielen als Auslaufmodell, moderner ist das Versenden von Sprachnachrichten via Mobiltelefon oder aber die Nutzung von Messengerdiensten in sozialen Netzwerken. Wissenschaftler beschreiben diesen Wandel in der Telekommunikation dabei mehr als Evolution denn als reine Substitution verschiedener Kommunikationskanäle.

