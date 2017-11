Hamburg (ots) - Tim Mälzer (46) ist für seine Kochkünste genauso wie für sein loses Mundwerk bekannt. Im Closer Interview (EVT 29.11.) spricht der TV-Koch über seinen ungesunden Lebensstil und seinen Hamburger Kollegen Steffen Henssler.



Seit seiner ersten TV-Sendung sind 14 Jahre vergangen. "Ja, mein Erscheinungsbild hat sich immer noch nicht wesentlich verbessert - eher verdoppelt", lacht Mälzer. "Ich esse total unregelmäßig und ungesund. Meine Ernährung ist wirklich katastrophal, weil ich häufig noch nachts kalorienreiches Essen zu mir nehme."



Ähnlich häufig wirft der Koch mit Schimpfwörtern um sich - auch im Fernsehen. "Das Schöne ist ja, das sind Emotionen!", verteidigt Mälzer seine Wortwahl in seiner Sendung "Kitchen Impossible". Die Sendung "Schlag den Mälzer" kann er sich nicht vorstellen. "Aber ich finde, es ist ein wirklich tolles Format für Steffen Henssler. Das war die richtige Wahl, aber zugleich auch brutal mutig."



