Die Deutschen sind die aktivsten Online-Käufer in Europa. 80% der Online-Shopper kaufen jeden Monat oder öfters Produkte über das Internet ein. Deutschland liegt damit gleich auf mit Großbritannien (80%) und vor Italien (76%), Schweden (71%), Frankreich (68%), Spanien (68%) und den Niederlanden (64%). Zu diesen Ergebnissen kommt die europaweite Studie des schwedischen FinTech-Unternehmen Trustly. Über 1.000 Personen im Alter zwischen 18 und 66 Jahren wurden in jedem Teilnehmerland befragt. Die Umfrage führte das schwedische Marktforschungsinstitut Nepa im Auftrag des Spezialisten für Online-Bezahlverfahren durch.



Dass die Deutschen rege Online-Shopper sind, zeigen auch Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes. So haben 77% der Internetnutzer 2015 online geshoppt. Besonders beliebt ist Mode. 85% der deutschen Online-Shopper geben in der Trustly-Umfrage an, dass sie Bekleidung, Accessoires oder Schuhe in den vergangenen zwölf Monaten eingekauft haben. Es folgen Heimelektronik (59%), Bücher (56%), Reisen (54%), Kosmetik (53%), Musik oder Videos (51%), Sportartikel (50%), Heim und Garten inklusive Möbel (50%), Unterhaltungstickets (47%), Computer- oder Spiele-Software (47%), Essen und Trinken (41%) sowie Spielzeug oder Kinderartikel (40%).



In der Trustly-Umfrage wurden die Online-Shopper auch gefragt, welche Bezahlmethode sie bevorzugen. Laut Studie zählen zu den drei präferierten Bezahlmethoden in Deutschland E-Wallet-Systeme z.B. über PayPal (35%), Online-Bezahlsysteme über das Bankkonto (20%) und die physische Rechnung (19%) - deutlich dahinter folgen die Kreditkarte (12%) und die elektronische Rechnung (4%). Der europäische Vergleich zeigt, dass in Schweden und den Niederlanden Online-Bezahlsysteme bevorzugt werden; sie stehen dort an erster Stelle.



Oscar Berglund, CEO von Trustly, sagt: "Unsere Studie bestätigt die hohe Nachfrage nach grenzüberschreitenden Einkäufen. Mit Trustly unterzeichnen deutsche Händler nur einen einzigen Vertrag und können ihre Produkte an Kunden in 29 Ländern verkaufen, einschließlich der nordischen Länder, in denen Online-Zahlungen direkt über das Bankkonto bereits heute die bevorzugte Zahlungsmethode sind."



Die 2008 gegründete Trustly Group AB ist ein schwedisches FinTech-Unternehmen, das sich auf Online-Bezahlsysteme über das Bankkonto spezialisiert hat und damit Online-Zahlungen schnell, einfach und sicher macht. Das Unternehmen ermöglicht den Verbrauchern grenzüberschreitende Onlineüberweisungen direkt vom Bankkonto bei über 3000 Banken in 29 europäischen Ländern und verbindet damit Unternehmen und Verbraucher im E-Commerce-, Reise-, Spiele- und Finanzdienstleistungssektor. Trustly beschäftigt 170 Mitarbeiter und hat den Hauptsitz in Stockholm sowie Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien und Malta. Das Unternehmen ist lizenzierter E-Payment-Anbieter unter der Aufsicht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde. Weitere Informationen unter http://www.trustly.com.







