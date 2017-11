Sixt Leasing bietet erstmals 'E-Flatrate für die Straße' an - BMW i3 'E-Mobility Edition' ab 249 Euro im Monat auf sixt-neuwagen.de - Kooperation mit Yello gestartet

* Günstige E-Mobilität: Flexible 12- bis 24-Monats-Flatrate für top ausgestatteten BMW i3 "E-Mobility Edition" inklusive Winterräder, Versicherung, Steuern, Überführung und Zulassung ab 249 Euro (inkl. MwSt.) * Unkomplizierte Bestellung: Papierloser und bequemer Vertragsabschluss im Internet per eSign, Video-Ident und Online-Kreditprüfung * Geballte Markenpower: Vertriebskooperation mit Yello bündelt Kompetenzen im Online-Vertrieb von Neuwagen und in der bundesweiten Energieversorgung

Pullach, 29. November 2017 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, bietet seit heute auf ihrer Online-Plattform sixt-neuwagen.de erstmals eine "E-Flatrate für die Straße" an. Dabei haben Privatkunden die Möglichkeit, eine Flatrate für einen umfangreich ausgestatteten BMW i3 "E-Mobility Edition" in einem durchgehend digitalen Bestellprozess für einen attraktiven Preis ab 249,00 Euro monatlich (inkl. MwSt.) zu nutzen. Um das Angebot im Markt einzuführen, ist Sixt Leasing eine exklusive Vertriebskooperation mit der Yello Strom GmbH, einer Marke des EnBW-Konzerns, eingegangen. Damit setzen beide Unternehmen ein Zeichen für emissionsfreie Mobilität in Deutschland.

Johannes Liebmann, Director Marketing bei Sixt Neuwagen: "Mit unserer ,E-Flatrate für die Straße' wollen wir zeigen, wie sich Mobilität, Digitalisierung und Umweltbewusstsein zu einem attraktiven Angebot bündeln lassen. Die ,E-Flatrate für die Straße' ermöglicht unseren Privatkunden, ein Elektroauto bequem im Internet zu bestellen und es günstig und flexibel zu nutzen. Dadurch können sie zudem einen persönlichen Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen leisten. Wir sind zuversichtlich, dass unser neues Angebot eine hohe Nachfrage erfahren wird."

Die im Rahmen der Kooperation mit Yello angebotene E-Flatrate umfasst die Nutzung eines fabrikneuen BMW i3 "E-Mobility Edition". Das Fahrzeug ist in drei Varianten verfügbar: mit vollem Yello Branding (ab 249 Euro/Monat), mit leichtem Yello Branding (ab 429 Euro/Monat) und ohne Yello Branding (ab 875 Euro/Monat). Alle Varianten besitzen eine umfangreiche Ausstattung mit voller Herstellergarantie und ein Rundum-Sorglos-Paket - inklusive Winterräder, Versicherung, Steuern, Überführung und Zulassung. Eine Anzahlung ist nicht nötig. Zudem erhalten Kunden eine Ladekarte von Yello mit einem Startguthaben von 100 Euro, um auf den ersten 2.000 Kilometern Strom zu tanken, sowie ein Ladekabel im Wert von 299 Euro für die Dauer des Vertrags. Die Infrastruktur zur Ladekarte und die passende App zur Planung der Fahrten stellt die EnBW Energie-Baden Württemberg AG zur Verfügung. Der BMW i3 "E-Mobility Edition" ist mit drei verschiedenen Laufleistungen (10.000, 15.000 oder 20.000 km) und einer Flexi-Lease Option erhältlich. Damit lässt sich die reguläre 12-Monats-Laufzeit auch zu einem späteren Zeitpunkt noch flexibel auf bis zu 24 Monate ausweiten. Alle weiteren Informationen zum Angebot erhalten Kunden auf http://www.sixt-neuwagen.de/yello-bmw-i3-angebot.

Der Bestellvorgang wird - wie bereits bei der ersten "Flatrate für die Straße" - von einem von sixt-neuwagen.de entwickelten, durchgehend digitalen E-Commerce-Prozess unterstützt. So können sich Kunden ganz einfach ihre Wunschkonfiguration in den Online-Warenkorb legen und sämtliche Bestellschritte per eSign und Video-Ident-Verfahren von IDnow und Online-Kreditprüfung über ihr Endgerät vornehmen.

Oliver Wirz, Leiter Business & Customer Development von Yello: "Mit Sixt Neuwagen haben wir einen innovativen und digitalen Partner für die Einführung des BMW i3 ,E-Mobility Edition' gefunden. Gemeinsam bieten wir Interessenten die Möglichkeit, ganz einfach und ohne hohe Anschaffungskosten ein E-Auto zu testen. Wir freuen uns, wenn schon bald zahlreiche E-Autos im Yello Design bundesweit über die Straßen fahren und wir so einen Beitrag zum emissionsfreien Fahren leisten können."

Bei der "E-Flatrate für die Straße" wird das bekannte und bei Kunden beliebte Prinzip der Flatrate nun auch auf das Elektroauto übertragen. Damit baut Sixt Neuwagen sein Angebot weiter aus und stärkt seine Position als First Mover im Online-Neuwagenmarkt. Die gemeinsame Aktion läuft voraussichtlich bis Ende Dezember 2017 und wird durch eine Werbekampagne an Raststätten, Flughäfen und in Sozialen Medien begleitet.

Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattform sixt-neuwagen.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf 714 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

Kontakt: Sixt Leasing SE Corporate Communications Stefan Kraus +49 89 74444 - 4518 ir-leasing@sixt.com

