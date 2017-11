Liebe Leser,

Immobilien sind eine solide Anlageklasse. Doch der Markt wirkt überhitzt. In manchen Regionen Deutschlands klettern die Preise in den Himmel und das, obwohl die demografie eine klare Sprache spricht. Wiederum in anderen Regionen kommen die Preise nicht vom Fleck. Doch Experten sind sich einig: Im Vergleich zum Ausland hat Deutschland noch Nachholbedarf bei den Immobilienpreisen. Doch ob sich die Preise so schnell angleichen, wie viele Privatinvestoren hoffen?

Als europaweit ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...