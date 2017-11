Sowohl NordLB als auch HSH Nordbank verringern mit positiven Geschäftszahlen ihre Probleme, von denen aber längst noch nicht gelöst sind. Dazu gehören auch die Schiffskredite in den Portfolios.

Bei der NordLB stehen die Zeichen offensichtlich auf Verkauf der Immobilientochter Deutsche Hypo. Obwohl die Bank in den ersten neun Monaten einen Gewinn und eine höhere Kernkapitalquote aufwies, stellte Vorstandschef Thomas Bürkle eines klar: "Bei den Kapitalquoten haben wir bereits viel erreicht, ihre Stärkung hat für uns aber höchste Priorität."

Dabei fehlte auch nicht der Hinweis auf steigende Kapitalanforderungen durch die Finanzaufsicht. "Darauf müssen wir uns vorbereiten", sagte Bürkle. Bis Ende des Jahres wird eine Kernkapitalquote von zwölf Prozent angestrebt, was im Landesbankenvergleich eher mager ist. Ein Verkauf der Deutschen Hypo könnte diese Manko beheben.

Das Interesse an der florierenden Immobilientochter ist groß. Bis Ende des Monats können Interessenten Angebote einreichen. Die Bank hält sich offiziell zu den Verkaufsabsichten noch bedeckt. Das dürfte aber auch mit der Wahl in Niedersachsen zusammenhängen, die dem Bundesland eine große Koalition bescherte. Mit Reinhold Hilbers ist nun ein CDU-Politiker neuer Finanzminister, der in der Regel auch Aufsichtsratschef der NordLB ist.

