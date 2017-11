Man stelle sich diese fiktive Meldung vor: Google arbeitet gemeinsam mit Apple an Sprach und- Bilderkennung sowie an Künstlicher Intelligenz. Würden sich diesen beiden Tech-Giganten zusammenschließen, gäbe es an der Börse deutliche Kursbewegungen. Das gilt in den USA, jedoch nicht in China. Denn weitgehend ohne Kursveränderung vermeldeten Suchmaschinen-Gigant Baidu und Elektronik-Hersteller Xiaomi tatsächlich eine derartige Zusammenarbeit.

