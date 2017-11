FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.11.2017 - 11.00 am



- EXANE BNP CUTS CONSTRUCTION & MATERIALS SECTOR TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - EXANE BNP CUTS UTILITIES SECTOR TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - EXANE BNP RAISES MEDIA SECTOR TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT)



- BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES CLOSE BROTHERS WITH 'BUY' - TARGET 1515 PENCE - BERENBERG INITIATES EQUINITI WITH 'BUY' - TARGET 345 PENCE - BERENBERG INITIATES RWS HOLDINGS PLC WITH 'BUY' - TARGET 530 PENCE - BERENBERG RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 310 (270) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 950 (780) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2050 PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES MITCHELLS & BUTLERS TARGET TO 250 (245) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2700 (2675) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES OIL & GAS SECTOR TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - GOLDMAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 230 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CYBG PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3740 (3770) PENCE - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 192 (196) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES METRO BANK PRICE TARGET TO 3500 (3400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 445 (430) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2700 (2580) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES PRIMARY HEALTH PROPERTIES WITH 'BUY' - TARGET 125 PENCE - JPMORGAN RAISES BIG YELLOW GROUP TARGET TO 950 (880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2850 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2850 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SHELL PRICE TARGET TO 29.50 (28.00) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - MS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'EQUAL-WEIGHT'('UW') - TARGET 4200 (3700)P - RBC CAPITAL CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3400 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BREWIN DOLPHIN TARGET TO 415 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2750 (2600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3400 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 207 (189) PENCE - 'SELL' - SOCGEN RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 8000 (7500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 730 (760) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SAGE GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 745 (680) PENCE - UBS RAISES POLYMETAL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1150 (1000) PENCE



