Damian van der Vaart - Sohn von Moderatorin Sylvie Meis, 39, und Profi-Kicker Rafael van der Vaart, 34 - gehört zu den talentiertesten Hamburger Nachwuchs-Fußballern. Das berichtet GALA (Ausgabe 49/17, ab morgen im Handel) diese Woche exklusiv.



Der Elfjährige hatte im September bei einer Sichtung des Deutschen Fußball-Bundes gemeinsam mit 250 Kindern seines Jahrgangs vorgespielt. Nun ist entschieden, dass er ab sofort an einem wöchentlichen Sondertraining des DFB teilnimmt: "Damian ist mit einer leichtfüßigen Ballbehandlung aufgefallen. Zudem hat er eine besondere Sichtweise für seine Mitspieler gezeigt, er hat die Fähigkeit, diese in der Tiefe freizuspielen. Damian hat den Platz nicht wegen seines berühmten Vaters bekommen, er hat ihn sich selber erarbeitet", erklärt der ehemalige DFB-Stützpunktkoordinator und Verbandssportlehrer Stephan Kerber in GALA.



