KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzproduzent K+S legt seine Kaliproduktion in der Region Hannover Ende 2018 still. Der wirtschaftliche Abbau im Bergwerk Sigmundshall in Wunstorf-Bokeloh werde immer schwieriger, begründete der Konzern den Schritt in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Rohsalzvorräte am Standort gingen zur Neige, erklärte K+S-Chef Burkhard Lohr. "Die Rahmenbedingungen für die Gewinnung werden immer anspruchsvoller."

Eine Schließung der erschöpften Lagerstätte war schon ins Auge gefasst worden, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt in einigen Jahren. Von dem nun für Ende 2018 angekündigten Schritt sind rund 730 Mitarbeiter betroffen. Möglichst vielen will K+S nun Arbeitsplätze an anderen Standorten anbieten. Zudem wird mit den Betriebsräten über einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandelt.

Die im laufenden Jahr zu erwartenden Kosten für die Schließung dürften sich laut einem Unternehmenssprecher im unteren zweistelligen Millionenbereich bewegen. Weitere Kosten seien in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen.

Für 2017 sind die Kosten nach Unternehmensangaben schon in den Prognosen enthalten. Der im Index der mittelgroßen Werte MDax notierte Konzern peilt in diesem Jahr einen operativen Gewinn (Ebit I) von 260 bis 360 Millionen Euro an.

Erst im Oktober hatte K+S eine neue Strategie vorgestellt mit dem Fokus auf die vier Kundensegmente Agrar, Industrie, Konsumenten und Auftausalz für Kommunen. Durch die Integration der beiden Geschäftsbereiche Kali- und Magnesiumprodukte sowie Salz sollen zudem die Kosten gesenkt werden. Die Synergien sollen zum Großteil in den Bereichen Produktion, Digitalisierung, Verwaltung, Einkauf und Logistik erzielt werden.

Die Übergangsphase soll bis 2020 abgeschlossen sein. Danach will K+S kräftig wachsen: Für 2030 peilt das Unternehmen einen Umsatzanstieg von zuletzt knapp 3,5 Milliarden auf etwa 11 Milliarden Euro an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf 3 Milliarden Euro zulegen. Im Jahr 2017 rechnet der Konzern mit 560 bis 660 Millionen Euro./mis/mne/das

