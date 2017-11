Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Bonner Konzern habe die Führerschaft in der Mobilfunk-Netzwerkqualität behauptet, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur deutschen Telekommunikationsbranche. Dabei verwies er auf einen Bericht von "Connect", einem Magazin zur Telekommunikation, über Deutschland. Er bekräftigte seine Einschätzung über Deutschland als attraktiven Mobilfunkmarkt. Die Aktie der Telekom zählt zusammen mit der von Vodafone zu seinen präferierten Werten unter den Platzhirschen im Sektor./ck/gl Datum der Analyse: 28.11.2017

