Die vorläufigen CME Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um mehr als 1K Kontrakte gefallen ist, während das Ergebnis am Montag 179.431 Kontrakte betrug. Das Volumen legte zeitgleich um 137K Kontrakte zu, was dem höchsten Anstieg seit dem 2. November entspricht. GBP/USD Ziel ist noch die 1,3440 Das Cable ...

