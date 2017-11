Köln (ots) - Mit 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer überzeugte "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" gestern Abend um 20:15 Uhr bei VOX und stellte damit für das alljährliche Tauschkonzert-Special einen neuen Bestwert auf. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde mit einem Marktanteil von 12,2 Prozent ein neuer Allzeitrekord erreicht. Insgesamt sahen 1,82 Mio. Zuschauer, wie sich Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", Mark Forster, Lena, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß, Michael Patrick Kelly, Gentleman und Moses Pelham mit jeweils zwei weihnachtlichen Songs ihre Lieblings-Weihnachtslieder beschenkten.



Erfolgreich lief es auch für die Doku im Anschluss: "Ich trink' auf dich, mein Freund! - Die Tauschkonzert-Story" erzielte einen sehr guten Marktanteil von 8,5 Prozent (14- bis 59-Jährige). In der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen Frauen lag der Marktanteil sogar bei sehr starken 16,0 Prozent.



Bei Twitter landete der Sendungs-Hashtag SingMeinenSong am gestrigen Dienstag auf Platz 1 der Deutschland-Trends.



Wer die Sendung verpasst hat, kann sie sich noch 7 Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de anschauen. Am 23. Dezember wiederholt VOX um 22:00 Uhr dann noch einmal das Weihnachtskonzert mit den "Sing meinen Song"-Stars.



Das Album zum Weihnachtskonzert ist seit gestern überall im Handel erhältlich.



Die Zuschauer können sich schon jetzt auf die nächste Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" freuen: Im Frühjahr 2018 führt dann Mark Forster durch die fünfte Staffel der Musik-Event-Reihe. Bei der brandneuen Staffel zieht es wieder die besten Künstler Deutschlands nach Südafrika: Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Johannes Strate, Leslie Clio und Marian Gold tauschen und interpretieren dann ihre eigenen Hits.



