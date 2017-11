Zürich - Hongkong hat dieses Jahr Londons West End als teuerster Bürostandort weltweit abgelöst: Im Studienbericht «Office Space Across The World» von Cushman & Wakefield werden 215 Arbeitsmärkte in 58 Ländern dieser Welt detailliert analysiert. Die Studie greift auf zahlreiche Eigentümerdaten zurück und bewertet weltweit die Arbeitsplatz-Kosten und die Arbeitsplatz-Dichte für neue wie auch für modernisierte Büroräume.

Eine hohe Nachfrage bei geringer Verfügbarkeit hat dazu geführt, dass Büroraum heute in Hongkong im weltweiten Vergleich am teuersten ist. Durchschnittlich 27'432 Dollar betragen dort die jährlichen Kosten für einen Arbeitsplatz, in London sind es 22'665 Dollar (Platz 2) und in Tokio 18'111 Dollar (Platz 3). Die teuersten Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...