Der designierte US-Notenbankchef Jerome Powell hat sich gestern zum Bankensektor geäußert. Powell hält die aktuelle Regulierungspolitik für streng genug. Aktien wie die der Bank of America reagierten darauf positiv. Für Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR gibt es darüber hinaus noch weitere Argumente in die Bank of America einzusteigen. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um die Deutsche Bank, die Allianz und die Munich Re. Das komplette Interview finden Sie hier.