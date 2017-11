Mainz (ots) -



Von der Wüste Gobi über die Sahara bis nach Costa Rica: An drei Adventssonntagen, jeweils 19.30 Uhr, besucht Dirk Steffens für die ZDF-Sendung "Terra X: Faszination Erde" wieder faszinierende Regionen der Welt.



In der Ausgabe "Planet der Wälder" am Sonntag, 3. Dezember 2017, erforscht der Naturfilmer die komplexesten Lebensräume unserer Welt. Dirk Steffens führt die Zuschauer durch die seltsamen Trockenwälder der Wüste Gobi bis zu den mächtigen Urwaldriesen im Dschungel Panamas. Der Moderator macht sich dabei auf die Suche nach dem wahren Wert der Wälder und entdeckt erstaunliche Zusammenhänge.



Am Sonntag, 10. Dezember 2017, entdeckt Dirk Steffens in "Sahara - Schätze im Sandmeer" einzigartiges Leben, Spuren vergangener Imperien, kostbare Güter und verborgenes Wasser. Der Naturfilmer zeigt, wie Mensch und Tier in einem der unwirtlichsten Lebensräume der Welt überleben, wieso es mehr Wasser in der Wüste gibt, als man denkt - und wie es gelingt, der Königin der Wüsten ihre Schätze zu entlocken.



Am dritten Advent begibt sich Dirk Steffens in "Costa Rica - Wild und weltbewegend" (Sonntag, 17. Dezember 2017) in einen Schmelztiegel der Evolution: Der Brückenschlag zwischen den einst getrennten Kontinenten Nord- und Südamerika hat Costa Rica zu einem einzigartigen Stück Erde geformt. Dirk Steffens beleuchtet die Schicksale vieler Tierarten. So erfährt der Zuschauer beispielsweise, wie Kolibris als kleinste Vögel der Welt eine Herkulesaufgabe meistern, wie man die majestätischen Aras vor dem Aussterben bewahren will, wie man die Langsamkeit des vielleicht faulsten Tieres der Erde misst - und weshalb es gerade deshalb so erfolgreich ist.



