Zürich (awp/sda) - Der neue Business-TV-Sender CNN Money Switzerland geht am 24. Januar auf Sendung. Man habe den Start auf das Weltwirschaftsforums WEF in Davos gelegt, sagte der Gründer und Chef des Senders, Christophe Rasch, am Mittwoch vor den Medien in Zürich. CNN Money werde Beiträge über die Themen Wirtschaft, Finanzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...