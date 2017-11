Zürich (ots) - Auf dem ersten Arbeitsmarkt fehlt es an Stellen und

Perspektiven für Menschen mit Behinderung. Der Aktionskreis

Behindertenpolitik Zürich fordert nun die Regierung sowie Arbeitgeber

zum Handeln auf. Menschen mit Behinderung haben mit schwierigen

Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Gemäss Bundesamt für

Statistik sind sie mit 14 Prozent signifikant weniger häufig aktiv

auf dem Arbeitsmarkt als Menschen ohne Behinderung. Betroffene sind

zu hohen oder auch zu tiefen, nicht auf ihre Leistungsfähigkeit

angepassten Arbeitsanforderungen ausgesetzt und müssen meistens mit

geringen Löhnen auskommen.



Der Aktionskreis Behindertenpolitik fordert deshalb von den

Entscheidungsträgern im Kanton Zürich verschiedene Massnahmen zur

Verbesserung der Situation.



Erstens soll die Regierung eine versicherungsunabhängige

Fachstelle gründen, welche Arbeitgebende sowie Betroffene

sensibilisiert, berät und unterstützt. Denn Arbeitgebende und auch

Menschen mit Behinderung wissen häufig nicht, wohin sie sich bei

konkreten Fragen und Anliegen wenden sollen. Aufgabe der Fachstelle

ist auch, Zweifel an der Leistungsfähigkeit von Betroffenen sowie

Berührungsängste seitens der Arbeitgebenden auszuräumen.



Zweitens müssen die Arbeitgebenden mehr Teilzeitstellen für

hochqualifizierte Personen schaffen. Ebenso mangelt es an

Arbeitsstellen, die einfache Tätigkeiten beinhalten.



Drittens ist auch der Gesetzgeber in der Pflicht, mehr für die

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu tun. Zum einen mit

Vorschriften, welche Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung am

Arbeitsplatz schützen. Zum anderen muss auch das Rentensystem der

Invalidenversicherung flexibler ausgestaltet werden, damit Anreize

für den Wechsel vom 2. in den 1. Arbeitsmarkt, aber auch für gute

Leistungen geschaffen werden.



Wer beispielsweise eine Lohnerhöhung erhält, darf nicht durch

unverhältnismässig hohe Rentenkürzungen bestraft werden. Anlass für

die Forderungen des Aktionskreis Behindertenpolitik Kanton Zürich ist

der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung vom 3. Dezember.

Der Tag steht dieses Jahr unter dem Motto "Arbeit - Einkommen -

Selbstbestimmung". Um auf die prekäre Arbeitsmarktsituation von

Menschen mit Behinderung im Kanton Zürich aufmerksam zu machen, hat

der Aktionskreis Behindertenpolitik Medienschaffende sowie

Politikerinnen und Politiker heute zu einer Informationsveranstaltung

geladen. Das neueste Positionspapier des AKB Zürich erläutert die

Forderungen im Detail. Es steht zum Download auf der Webseite bereit:

www.akb-zh.ch



Originaltext: Pro Infirmis Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000701

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000701.rss2



Kontakt:

Bettina Ledergerber,

Telefon: 058 775 24 79 (29. November, 13.30 bis 15 Uhr)

E-Mail: kontakt@akb-zh.ch