Bad Marienberg - Die Europäische Union und die lateinamerikanische Staatengemeinschaft Mercosur haben in ihrer jüngsten Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen weitere Fortschritte erzielt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In den Bereichen Marktzugang und Herkunftsbezeichnungen einigten sich beiden Seiten auf das Verbot von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen und Vorschriften für Agrar- und Industrieprodukte.

Den vollständigen Artikel lesen ...