Der Spezialist für Vision-Control-Systeme und Track-&-Trace-Lösungen, Antares Vision, bietet mit dem Bottle Orientation System (BOS) eine anforderungsgerechte Lösung für die Kontrolle von Getränkebehältern. Ursprünglich entwickelte Antares Vision S. r. l. nur Track-&-Trace Lösungen für die Pharmaindustrie. Schnell erkannte das innovative italienische Unternehmen mit Hauptsitz in Travagliato nahe dem Gardasee und starker Präsenz in Deutschland auch den Bedarf ihrer Systeme in anderen Branchen, wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Mit dem Bottle Orientation System stellte Antares Vision jüngst ein weiteres innovatives Vision-Inspektionssystem zur präzisen Ausrichtung von Behältern während des Etikettier- und Verpackungsprozesses für automatische Hochgeschwindigkeitsabfüllanlagen vor. Das patentierte System sorgt für die Einhaltung der zunehmend komplexen Vorschriften, die in den letzten Jahren in der Abfüllindustrie geschaffen wurden.

Individuell anpassbares System

Das ausgeklügelte BOS-System von Antares Vision benötigt nur eine Kamera, die die korrekte Position auf einer Flasche erkennt, auf der das Etikett positioniert werden muss, und übermittelt diese Informationen an die Etikettiermaschine, die wiederum das Etikett an der richtigen Stelle anbringt. Das BOS erkennt alle Eigenheiten auf der Oberfläche der Behälter - und das unabhängig vom Material des Behälters oder dem Inhalt. Das Lesen von geprägten Merkmalen, Logos, Schweißnähten und sogar "Punkten" auf der Unterseite ist mit dem BOS problemlos möglich. Das neue Vision-Inspektionssystem BOS erzeugt dabei eine Winkelreferenz für jede Art von Behälter mit einer sehr hohen Genauigkeit von weniger als einem Grad, ohne dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...