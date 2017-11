Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Widerstandsfähigkeit des Euroraum-Finanzsystems gegenüber Schocks hat sich nach Aussage des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, erhöht. "Die Finanzstabilitätssituation hat sich seit unserem vorigen Bericht verbessert", sagte Constancio bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts der EZB in Frankfurt. Constancio verwies darauf, dass das Wachstum des Euroraums in diesem Jahr eines der höchsten unter den großen Volkswirtschaften sein werde. Zudem hätten sich die Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Euro-Ländern verringert.

In dem Bericht selbst schlägt die EZB allerdings einen vorsichtigeren Ton an. Darin warnt sie, dass das Risiko einer raschen Neubepreisung der globalen Risikoprämien signifikant bleibe. Die anhaltende Kompression der Risikoprämien, eine niedrige Volatilität und Anzeichen einer steigenden Bereitschaft zur Risikoübernahme an den internationalen Finanzmärkten seien besorgniserregend, weil sie die Grundlage für künftige Preiskorrekturen bilden könnten.

Constancio sagte in der Pressekonferenz, negative Laufzeitprämien am Anleihemarkt beinhalteten die Möglichkeit, dass es zu einer Korrektur komme. Zudem bestehe das Risiko, dass die seit längerem niedrige Volatilität an Aktien- und Anleihemärkten zu plötzlichen Volatilitätsausbrüchen führe.

Laut Constancio könnten veränderte Erwartungen im Hinblick auf Wachstum, Inflation und Geldpolitik, sowie andere geopolitische Ereignisse weltweit Preiskorrekturen auslösen. "Die könnten auch den Euroraum beeinflussen", sagte er.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2017 05:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.