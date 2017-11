Hannover - Griechenlands Fahrplan zurück zur Kapitalmarktfähigkeit steht fest, so Mario Gruppe, CIIA Norman Rudschuck, CIIA von der Nord LB.Ab Mitte 2018 wolle und solle sich der krisengeschüttelte Staat wieder selbstständig refinanzieren. Damit das gelinge, müssten möglichst viele gute (fundamentale) Nachrichten über die Ticker laufen und der eine oder andere Testballon erfolgreich zum Steigen gebracht werden. Als gute Nachricht dürfe sicher die jüngste Einschätzung von ESM-Chef Klaus Regling gelten, wonach Griechenland offenbar nicht die volle Höhe des über EUR 86 Mrd. lautenden dritten Hilfspakets ausschöpfen werde. Die in Anspruch genommenen Kredite würden, so Regling, wohl deutlich unter dem ESM-Programmdeckel bleiben. Nicht abgerufene Beträge könnten demnach womöglich genutzt werden, um griechische Darlehen an andere Gläubiger zurückzuzahlen, sofern Griechenland die Reformvorgaben weiter umsetzt und sämtliche Eurostaaten zustimmen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...