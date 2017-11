Der ehemalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad hatte vor zwei Wochen den Justizchef und den Parlamentspräsidenten des Landes heftig kritisiert. Nun droht die Justiz des Landes mit rechtlichen Schritten.

Nach seiner Kritik an der iranischen Führung hat die Justiz des Landes dem ehemaligen iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad mit rechtlichen Schritten gedroht. "Ahmadinedschad verbreitet so viele Lügen", sagte Justizsprecher Gholamhussein Mohseni Edzehi nach Angaben des Webportals der iranischen Justiz am Mittwoch. "Aber das kennen wir ja ...

