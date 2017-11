München (ots) - Gestern traten die Moderatorinnen Birgit Schrowange und Babette von Kienlin in dem beliebten Ratespiel gegeneinander an. Ihren Wettstreit verfolgten 3,67 Millionen Quizinteressierte, was einem Marktanteil von 18,2 % entspricht. Damit erreichte die beliebte Rateshow neue Bestwerte für die aktuelle Staffel.



Heute wird es musikalisch, wenn die Schlagersängerinnen Franziska Katzmarek und Beatrice Egli nach den richtigen Antworten suchen.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



