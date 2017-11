Hamburg (ots) - Schauspielerin Anne-Sophie Briest, 43 ("Kokowääh"), stellt sich in der aktuellen GALA (Ausgabe 49/17, ab morgen im Handel) der Kritik, sie dränge ihre Tochter Faye, 14, in die Rolle eines Youtube-Stars: "Absoluter Quatsch. Ich habe ja nicht ihren Youtube-Kanal gegründet. Du kannst eine 14-Jährige auch nirgendwo hineindrängen. Entweder wollen sie das oder sie wollen es nicht. Faye produziert ihre Inhalte komplett alleine."



Auf die Frage, was mit dem Geld gemacht werde, sagte Briest: "Wir legen es in Immobilien an. Ich bin keine Britney-Spears-Mutti, die vom Geld ihrer Tochter lebt."



