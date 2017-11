Leipzig (ots) - Die ARD Audiothek ist erfolgreich seit dem 8. November offiziell am Start. 243.517 Downloads in den ersten drei Wochen übertreffen alle Erwartungen, die die ARD mit dieser App verbunden hat. Das Drei-Monatsziel von 50.000 Downloads wurde bereits am ersten Tag erreicht und ist innerhalb von drei Wochen bereits um fast das Fünffache übertroffen worden.



ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille: "Die ARD hat ein exzellentes öffentlich-rechtliches Produkt für die Nutzerinnen und Nutzer erstellt und wird mit überwältigender Resonanz belohnt. Ich danke den Macherinnen und Macher von BR, Radio Bremen und SWR (ARD.de), die im Zusammenspiel und mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen bezüglich Technik und Inhalt ein ARD-Produkt auf die Beine gestellt haben, das auf Anhieb sensationell angenommen wurde."



Nathalie Wappler Hagen, Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission und MDR-Programmdirektorin: "Das Ergebnis ist überwältigend und übersteigt unsere Erwartungen um ein Vielfaches. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, in den ersten drei Monaten 50.000 Downloads zu erreichen, jetzt sind es nach drei Wochen bereits mehr als 243.000. Diese Vielfalt der Wortinhalte kann nur die ARD bieten und die Rückmeldungen und Zahlen zeigen uns: Das Angebot wird sehr geschätzt und genutzt. Abgerufen werden vor allen Dingen die langen Formate. Durchschnittlich 16 Minuten pro Besuch ist richtig viel."



Die App verzeichnet mittlerweile 243.517 Downloads. Seit dem Start der ARD Audiothek wurden die verfügbaren Audios 1,9 Millionen Mal aufgerufen. Besonders erfreulich: Die Nutzungsdauer pro Besuch liegt durchschnittlich bei 16 Minuten. Wie erwartet wird die App vor allem auf dem Smartphone genutzt, jeder Zehnte setzt die ARD Audiothek aber auch auf einem Tablet ein. Die Inhalte werden jeden Tag neu ausgewählt und zusammengestellt. Vor allem die Themenbereiche Hörspiel, Comedy und Wissen sind zurzeit besonders beliebt.



Das erfolgreichste Hörspiel ist momentan "Jules Verne. In 80 Tagen um die Welt" (MDR Kultur) mit Axel Milberg. Nummer Eins bei den Comedy-Podcasts ist derzeit "Dunkel, düster, graue Plage: Der November" (WDR2), der beliebteste Wissensbeitrag ist "Möge die Macht mit dir sein!" (Bayern 2), der die "Star Wars"-Saga aus philosophischer Sicht betrachtet.



Die ARD Audiothek - Doku, Hörspiel, Comedy - jederzeit das Beste hören:



Die ARD Audiothek bietet das Beste aus den Radioprogrammen der ARD und des Deutschlandradios: Dokumentationen, Hörspiele, Interviews, Comedy, ARD Radio Tatort und ARD Radiofeature sowie Produktionen, die noch vor der Ausstrahlung in einem ARD-Radioprogramm online first angeboten werden. Aktuell sind 570 ARD-Sendereihen in der App enthalten. Die Anzahl variiert und die Zusammensetzung wird stets dynamisch bleiben. Die Audiothek basiert auf einem sehr gut aufbereitetem Audiowortschatz, der ständig aktualisiert und redaktionell kuratiert wird.



Zusammenspiel im ARD-Verbund



Radio Bremen hat bei der ARD Audiothek die Projektleitung übernommen. Der BR hat seine Entwicklungskompetenz für digitale Produkte eingebracht und war mit einem Team für Design und Programmierung zuständig. Der SWR, der mit ARD.de redaktionell für die Audiothek verantwortlich ist, hat seine inhaltliche und technische Expertise aufgrund seiner Erfahrungen bei der ARD Mediathek eingebracht.



OTS: ARD Radio & TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29876.rss2



Pressekontakt: Birthe Gogarten ARD-Presseteam Tel.: 0341 300 6342 E-Mail: Birthe.Gogarten@mdr.de