Leipzig (ots) - Jürgen Burggraf (50) bleibt Leiter des ARD-Verbindungsbüros in Brüssel. Die ARD-Intendanten stimmten einer Verlängerung seines Vertrages um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2021 zu. Das ARD-Verbindungsbüro ist Gesprächspartner für die relevanten Entscheidungsträger der europäischen Institutionen, für die Ländervertretungen sowie für weitere europäische und internationale Organisationen.



ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Karola Wille: "Jürgen Burggraf leistet als Leiter des ARD-Verbindungsbüros in Brüssel seit mehr als zehn Jahren hervorragende Arbeit. Er ist nicht nur nach außen, sondern auch intern ein äußerst kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner und hat entscheidend dazu beigetragen, die Interessen der ARD auf europäischer Ebene zu vertreten."



Tom Buhrow, Intendant des für das Verbindungsbüro federführenden WDR: "Jürgen Burggraf verfügt nicht nur über eine herausragende Fachkompetenz, sondern genießt auch großes Vertrauen bei seinen europäischen Partnern. Ich freue mich sehr, dass er diese wichtige Aufgabe weiter übernimmt und damit für Kontinuität sorgt in Zeiten, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besonders herausfordernd sind."



Jürgen Burggraf wurde am 15. Dezember 1966 geboren. 1996 schloss er sein Studium der Politik, Islamwissenschaften und Geschichte an der Universität Köln ab und arbeitete anschließend als Büroleiter für ein deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments in Brüssel. Ab 1998 war er vier Jahre als Referent im Brüsseler Verbindungsbüro der ARD tätig. 2003 wechselte er zum Westdeutschen Rundfunk nach Köln, wo er als Referent des Intendanten und zwischenzeitig als Leiter der Intendanz arbeitete. Seit dem 1. Juli 2007 leitet Jürgen Burggraf das ARD-Verbindungsbüro in Brüssel.



OTS: ARD Radio & TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29876.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Kristina Bausch Tel. 0221 220 7118 E-Mail: kristina.bausch@wdr.de