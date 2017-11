Bonn / Hongkong (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der diesjährige LUI-Che-Woo-Preis in der Kategorie "Positive Energie" geht an das Internationale Paralympische Komitee. Damit zeichnet der Unternehmer und Preisstifter Dr. Lui Che Woo das herausragende Engagement des Komitees für die Inklusion paralympischer Athleten auf der ganzen Welt aus. Der Preis ist mit 2,5 Millionen US-Dollar dotiert.



Dr. Lui Che Woo, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats des LUI-Che-Woo-Preises, prämiert in diesem Jahr unter anderem das Internationale Paralympische Komitee (IPC) in der Kategorie "Positive Energie". Ausschlaggebend für die Auszeichnung mit dem Sonderschwerpunkt "Förderung der Harmonie unter verschiedenen Gruppen" ist das unermüdliche Engagement des Komitees, Athleten mit Behinderungen aus der ganzen Welt zu ermutigen, sich miteinander sportlich zu messen. Dank der internationalen Präsenz im Rahmen der Paralympics trägt das IPC außerdem dazu bei, mögliche gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen und den Sportlern neue Hoffnung zu geben. Für Sir Philip Craven, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, ist der LUI-Che-Woo-Preis ein besonderer Lohn der Bemühungen und zeigt, welchen Stellenwert das IPC hat: "Das IPC wird nicht länger als Behindertenorganisation wahrgenommen. Es ist heute eine enorm angesehene und glaubwürdige internationale Sportorganisation, die das Leben von Millionen in aller Welt bereichert hat." Mit dem Preisgeld in Höhe von 20 Millionen Hongkong-Dollar (umgerechnet rund 2,5 Mio. USD) werde das IPC nun weiter daran arbeiten, der Welt zu zeigen, dass mit positiver Energie wirklich alles im Leben möglich sei, so Philip Craven.



Dr. Lui Che Woo, Gründer und CEO der K. Wah Group, sieht in den Geehrten besondere Vorbilder: "Die Preisträger tragen nicht nur zum Fortschritt der Weltzivilisation bei. Sie demonstrieren auch durch und durch den Geist von Dankbarkeit, Einheit und Harmonie."



OTS: LUI-Che-Woo-Preis newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128833 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128833.rss2



Kontakt für die Medien: Sympra GmbH (GPRA), Veit Mathauer Tel.: 0711 / 947 67 0; veit.mathauer@sympra.de



Creative Consulting Group, Belinda Chan Mail: belinda.chan@creativegp.com