Bonn (ots) - Trotz leichtem Rückgang der zentralen Kennziffer in der vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) durchgeführten Geschäftsklimabefragung bleiben Geschäftssituation und Geschäftsaussichten in der Consultingbranche im dritten Quartal 2017 auf hohem Niveau. Der Indexwert sank im Vergleich zum 2. Quartal von 42,5 auf 37,0. Über den bisherigen Jahresablauf zeichnet sich aber insgesamt ein besonders starkes Geschäftsjahr für die deutschen Unternehmensberater ab. Nur im Jahr 2007 inklusive Anfang 2008 hatte sich der Indexwert auf so stabil hohem Niveau bewegt. BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Der Konjunkturmotor der deutschen Wirtschaft und unserer Branche brummt im Gleichklang. Wir haben auch kürzlich auf unserem Branchenkongress eine sehr gute Stimmung erlebt. Bei einer Live-Umfrage im Plenum unter rund 300 Consultants gaben rund 60 Prozent an, dass sich ihre Geschäftslage in den letzten sechs Monaten nochmals verbessert hat."



In der BDU-Geschäftsklimabefragung blicken die Unternehmensberater auch optimistisch in die nächsten sechs Monate. 43 Prozent erwarten eine nochmals günstigere Geschäftslage, nur sieben Prozent äußern sich skeptisch. Die aktuelle Konjunktureinschätzung ist besonders in den Beratungsfeldern IT-Beratung und Personalberatung gut. Die Indexwerte liegen hier mit 52,0 sowie 41,5 über dem Durchschnitt.



Aktuell melden die Consultants besonders intensives Projektgeschäft mit Klienten aus den Branchen Professional Services - zum Beispiel Wirtschaftsprüfung oder Consulting - (Indexwert 56,0) sowie aus Banken und Versicherungen. Verschlechtert hat sich hingegen das Stimmungsbild bei den Unternehmensberatungen, die sich auf Energie- und Wasserversorger sowie Fahrzeugbauer spezialisiert haben.



Hintergrund: Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) fragt vierteljährlich analog des IfO-Geschäftslima-Index die Einschätzung der Consultingwirtschaft zur aktuellen Branchenkonjunktur ab. An der Geschäftsklima-Befragung Q3/2017 haben rund 750 Unternehmens- und Personalberater teilgenommen.



Auszüge aus der aktuellen BDU-Geschäftsklimabefragung für das 3. Quartal 2017 können http://bit.ly/2zOgdmP abgerufen werden.



