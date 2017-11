Der Mischkonzern HNA hat den schweizerischen Airline-Caterer Gategroup von der Börse genommen. Jetzt soll er womöglich doch wieder gelistet werden. Das Manöver soll der chinesischen Gruppe frisches Geld bringen.

Diesmal lautet die Frage nicht "Beef or Chicken?", sondern "Börse oder nicht?": Der Airline-Caterer Gategroup liebäugelt mit einem Listing an der Schweizer Börse Six. Das teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Die Meldung kommt überraschend, denn schließlich hatte Gategroup das Parkett gerade erst verlassen. 2016 hatte der chinesische Mischkonzern HNA den Airline-Caterer für 1,5 Milliarden US-Dollar vollständig geschluckt, im vergangenen April wurden die letzten Aktien von der Börse genommen. Wenige Monate später denkt Gategroup wieder über ein Listing nach. Für das merkwürdige Manöver gibt es einen Grund. Der Börsengang würde dem chinesischen Eigentümer frisches ...

