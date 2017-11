Seit Ende Oktober zeigt sich bei Platin eine ansteigende Tendenz, die in den letzten Wochen zwar von Schwankungen begleitet war, doch in der Richtung nach oben zeigte. In den letzten Tagen gelang dem Platinpreis ein deutlicher Anstieg über die vorherigen Hochs. Mit 956,65 US-Dollar erreichten die Notierungen den höchsten Stand seit September. Mit dem Anstieg über die vorherigen Hochs um 947 und 951 US-Dollar gelang es ihnen auch, die aktuell bei 945,60 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie zu überwinden. Bestätigt der Platinpreis den Ausbruch nach oben und ...

