BERLIN (Dow Jones)--Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die von der SPD aufgemachten Forderungen für die anstehenden Gespräche über eine Neuauflage der großen Koalition als schädlich für die Wirtschaft abgelehnt. "Da können Sie ja die ganze Palette nehmen, die da auf den Tisch geknallt wurde. So kann man es natürlich nicht machen", sagte Kramer in einem Interview auf dem Arbeitgebertag in Berlin.

Vor den Spitzen der deutschen Wirtschaft erteilte er Lieblingsprojekten der Sozialdemokraten eine Absage. "Finger weg von neuen wachstums- und beschäftigungsschädlichen Gesetzen und Verordnungen", mahnte Kramer. Für ihn zählen beispielsweise höhere Leistungen aus der Rentenkasse dazu, das von den Sozialdemokraten angestrebte Rückkehrrecht für Beschäftigte von Teilzeit auf Vollzeitstellen, zum Beispiel nach einer längeren Erziehungszeit.

Kramer wandte sich ebenfalls gegen die von der SPD gewollte einheitliche Bürgerversicherung, die das Aus für private Krankenkassen bedeuten würde. Er verlangte stattdessen, dass die Beiträge zur Rentenversicherung gesenkt und die Sozialkosten nicht über die Grenze von 40 Prozent steigen dürften.

Auch Merkel bremst die Genossen

Unterstützung erhielt der 64-Jährige von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "So bleibt es unverändert wichtig, die Lohnzusatzkosten unter der Marke von 40 Prozent zu halten", sagte die Kanzlerin in einer Videobotschaft an den Arbeitgebertag. Merkel sicherte den Unternehmern zu, einen weiter wirtschaftsfreundlichen Kurs zu fahren. "Das wird mich auch in den kommenden Gesprächen mit der SPD leiten", sagte die CDU-Vorsitzende.

SPD-Chef Martin Schulz ging in seiner Rede vor der versammelten Wirtschaftselite nicht konkret auf die zuletzt von seiner Partei aufgeworfenen Forderungen ein. Er mahnte aber, dass es aktuell darauf ankomme, die Gesellschaft zusammenzuhalten. "Gerechte Gesellschaften sind wirtschaftlich erfolgreicher. Deutschland ist nur gemeinsam stark", betonte Schulz. Mit Kramer stimmte er darin überein, dass es ein großes Investitionsprogramm für die Schulen geben müsse und deshalb das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern bei der Bildung abgeschafft gehöre.

Wie der Arbeitgeberpräsident drang Schulz auf den großen Wurf für Europa, wie ihn der französische Präsident Emmanuel Macron skizziert hat. "Wir brauchen in Deutschland eine andere Haltung. Es wird nicht mehr reichen, nicht mehr nur an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen", verlangte der frühere Präsident des EU-Parlaments. Für ihn gehört dazu ein eigener Haushalt für die Eurozone und ein europäischer Finanzminister. Bei CDU und CSU gibt es an dieser Stelle Vorbehalte.

SPD will sich Verantwortung stellen

Der SPD-Vorsitzende wird am Donnerstag in Schloss Bellevue auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der Kanzlerin und CSU-Chef Horst Seehofer zusammenkommen. Das Gespräch soll den Auftakt für eine mögliche Fortsetzung eines schwarz-roten Bündnisses markieren. "Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, was das Ergebnis dieser Gespräche sein wird", meinte Schulz. Die SPD sei sich ihrer Verantwortung für Deutschland bewusst. "Wir brauchen Verlässlichkeit und Stabilität. Sicher ist aber auch, wir brauchen Veränderung", erklärte der 61-Jährige am Abschuss seiner Ansprache.

