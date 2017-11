Zürich - Sie sollen in Zukunft das Strassenbild prägen: vernetzte und autonome Autos, Lastwagen und Busse. Automobilhersteller und Technologieunternehmen haben bereits die generelle Verkehrstauglichkeit zahlreicher Prototypen unter Beweis gestellt. In Shanghai und Zürich rollen die ersten autonomen Busse und Taxis auf Teststrecken durch die Stadt. Auf der A9 zwischen Ingolstadt und München gibt es seit rund zwei Jahren ein Pilotprojekt zur Erforschung von autonomen Autos im Realbetrieb. Vorangetrieben durch die rasante technologische Entwicklung in den Bereichen Software, Künstliche Intelligenz, Mikrochips und Sensoren befinden sich autonome Fahrzeuge derzeit auf der Überholspur in Richtung Grossserieneinsatz.

Geteilte Meinung zur Nutzung von autonomen Autos

Doch während die Technologie theoretisch bereits reif ist, sind sich die Verbraucher in Deutschland uneins, ob sie ein autonomes Auto überhaupt nutzen möchten. Dies zeigt eine aktuelle repräsentative Studie von Bitkom Research im Auftrag des Softwareunternehmens VMware. Demnach können sich 2 von 5 Verbrauchern (40 Prozent) vorstellen, ein autonomes Auto zu nutzen. Allerdings stehen ihnen nahezu genauso viele Verbraucher gegenüber, die sich nicht in ein autonomes Auto setzen möchten (39 Prozent).

Verbraucher erwarten verbesserte Sicherheit und Umweltfreundlichkeit

Ausschlaggebender Grund für ein Ja oder Nein der Verbraucher zu autonomen Autos ist das Thema Sicherheit. Den Skeptikern fehlt es an Vertrauen in die vollautomatisierte Technologie (66 Prozent). Sie ...

