Frankfurt - Der Internationale Getreiderat IGC geht für 2018/19 von einer marginal kleineren weltweiten Weizenerntefläche aus (-0,3%), so die Analysten der Commerzbank. Einem Plus in Kanada, Argentinien und Australien solle ein kleines Minus in Kasachstan und Russland gegenüberstehen.

