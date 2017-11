Mönchengladbach / Madrid (ots) - Kooperationsvertrag für die Dauer von drei Jahren



- Bank beendet Partnerschaft mit Ferrari und F1 zum Jahresende



Ab der Saison 2018/2019 ist Santander für die Dauer von drei Jahren offizieller Sponsor der UEFA Champions League. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten Santander und der Europäische Fußballverband UEFA am heutigen Mittwoch in Brasilien.



Der Wettbewerb ist das bekannteste Fußballturnier der Welt. 32 Teams der europäischen Spitzenklasse treffen in einem Zeitraum von neun Monaten in fast 150 Begegnungen pro Saison aufeinander. Allein die Live-Übertragung des UEFA Champions League-Finales hat weltweit mehr als 160 Millionen Zuschauer, 100 Millionen Fans folgen dem Wettbewerb in sozialen Netzwerken.



Ana Botín, Group Executive Chairman von Banco Santander, sagte am Rande der feierlichen Unterzeichnung, an der auch die brasilianischen Fußballlegenden Ronaldo und Pelé teilnahmen: "Die Partnerschaft von Santander und dem weltweit anspruchsvollsten Sportwettbewerb, der UEFA Champions League, baut auf unserer Unterstützung des lateinamerikanischen Turniers Libertadores und dem Sponsoring der spanischen Mannschaft Racing Santander auf. Das ist der lokale Fußballclub der kantabrischen Stadt, in der unsere Bank vor 160 Jahren gegründet wurde."



Der Group Executive Chairman führte weiter aus: "Wir lieben Sport - ob in der Freizeit, in der wir Sport treiben, um uns selber herauszufordern, oder, wenn wir gemeinsam mit der Familie und Freunden am Wochenende aufgeregt das Spiel unseres Lieblingsclubs verfolgen. In den vergangenen zehn Jahren haben Ferrari und F1 eine wichtige Rolle für Santander gespielt - dafür sind wir sehr dankbar. Mit unserem neuen Partner, der UEFA Champions League, unterstützen wir nun ebenfalls im Sport, da dies für uns ein wertvoller Weg ist, den Gesellschaften, in denen wir arbeiten, etwas zurückzugeben."



Guy-Laurent Epstein, Marketing-Direktor der UEFA, ist glücklich über den neuen Sponsor: "Wir heißen Santander herzlich willkommen in der UEFA Champion League-Sponsorenfamilie und sind hocherfreut mit einer der weltweit angesehensten und fortschrittlichsten Banken zusammenzuarbeiten. Zwischen der UEFA Champions League und Santander gibt es eine natürliche Schnittmenge: Die Bank ist seit langem als eine der besten, weltweiten Marken bekannt und das UEFA Champions League-Finale ist das meist gesehene jährlich stattfindende Sportereignis des Planeten."



Nach acht erfolgreichen Jahren als Partner der "Scuderia Ferrari", beendet Santander zum Ende der Formel 1-Saison 2017 die Kooperation mit dem Rennstall aus Italien. Auch der Sponsorenvertrag mit der Formel 1-Serie, der in den vergangenen elf Jahren einen großen Anteil daran hatte, die Marke Santander weltweit bekannt zu machen, läuft zum Jahresende aus.



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von 1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 Millionen Kunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.



Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de



