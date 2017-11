Bengaluru (ots/PRNewswire) -



Jubilant Biosys Ltd (http://jubilantbiosys.com/)., ein in Bengaluru ansässiges Tochterunternehmen von Jubilant Life Sciences Ltd., gab heute bekannt, dass sie einen frühen Meilenstein in Bezug auf ein Programm für Stoffwechselerkrankungen, an dem sie zusammen mit Sanofi in Frankfurt arbeiten, erreicht haben. Der Meilenstein stellt einen erfolgreichen Übergang von einem kollaborativen Programm zur nächsten Phase des Entdeckungs- und Entwicklungsprozesses für Wirkstoffe dar.



Dieser Zusammenschluss ist Teil eines Portfolios von Programmen, das im Jahr 2016 begann und sich auf die Entdeckung und Entwicklung (http://www.jubl.com/business-segments/drug-discovery-solutions) von niedermolekularen Inhibitoren für mehrere Zielmoleküle konzentriert, die darauf ausgerichtet sind, die bisher unerfüllten medizinischen Bedürfnisse bei Diabetes und Adipositas zu decken. Jubilant Biosys bestätigte den Erhalt der Zahlung für die erste Meilensteinleistung für diese Zusammenarbeit. Jubilant Biosys wird auch weiterhin seine erfolgreiche integrierte Plattform zur Entdeckung neuer Wirkstoffe einsetzen, um neue Moleküle zu generieren, die den klinischen Nachweis des Wirkmechanismus erbringen können.



"Jubilant Biosys hat in seine Plattform für Stoffwechselerkrankungen investiert, um die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Therapeutika zu unterstützen. Seit Beginn dieser Kollaboration haben die Teams von Jubilant Biosys und Sanofi eng an mehreren erstklassigen Programmen für Stoffwechselerkrankungen zusammengearbeitet. Wir freuen uns darauf, diese Programme im Rahmen des Entdeckungs- und Entwicklungsprozesses weiter voranzutreiben, um wichtige neue Therapeutika zur Behandlung von Diabetes zu entwickeln", sagte Herr Steven Hutchins, Präsident von Biosys, Drug Discovery Solutions.



Dr. Philip Just Larsen, Globaler Leiter für Diabetesforschung und Forschungsvorstand bei Sanofi, sagte: "Sanofi arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um für Menschen mit Stoffwechselstörungen einen Mehrwert zu schaffen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jubilant Biosys ist ein weiterer Nachweis für unsere Verpflichtung, neue Therapien zur Unterstützung von Patienten mit Diabetes oder dessen Komplikationen zu entdecken und zu entwickeln."



Informationen zu Jubilant Biosys Limited



Jubilant Biosys Ltd. ist eine Tochterfirma von Jubilant Life Sciences Ltd., einem integrierten globalen Pharma- und Life Science-Unternehmen mit Standorten in Bengaluru und Noida in Indien. Jubilant Biosys hat sein Know-how in verschiedenen Therapiegebieten unter Beweis gestellt, unter anderem in den Bereichen Onkologie, Stoffwechselstörungen, Schmerzen und Entzündungen sowie ZNS. Das Geschäftsmodell umfasst als zentrale Elemente Dienstleistungen zur Wirkstoffforschung, firmeneigene Innovationen und strategische Investitionen, die für kooperative Forschung, Partnerschaften und Auslizenzierungen zur Verfügung stehen.



Pressekontakt: http://www.jubilantbiosys.com; http://www.jubl.com. Für die Geschäftsentwicklung: Dr. Rajiv Tyagi Tel.: +91-80-66628400 E-Mail: Rajiv_Tyagi@jubilantbiosys.com