An der Wall Street deutet sich nach der Vortagesrally ein verhaltener Handelsbeginn an. Doch bleibt die runde Dow-Marke von 24.000 Punkten in Schlagweite, denn es fehlen nur noch rund 163 Punkte. Am Vortag machte der Dow einen Satz von immerhin 256 Zählern. Danach sieht es bislang nicht aus, der Aktienterminmarkt deutet auf einen gut behaupteten Handelsbeginn hin. Die Börse bewegt sich aktuell im Spannungsfeld des nordkoreanischen Raketentests einerseits und der Hoffnung auf eine baldige Steuerreform in den USA andererseits.

"Das Hauptthema bleiben aber die Steuerreform und die Versuche von Präsident Donald Trump, sie durch den Senat zu bekommen. Sollte der Senat den Entwurf absegnen, dürfte dies als großer Erfolg für Trump angesehen werden", sagt Analyst Konstantinos Anthis von ADS. Hartwig Kos, Chefinvestmentstratege bei SYZ Asset Management, spricht von einem aktuell "perfekten" Umfeld für Aktien. "Sollte aber die Inflation anziehen, die Geldpolitik etwas straffer und das Wachstum etwas moderater ausfallen, kann sich dies rasch ändern."

November 29, 2017 06:37 ET (11:37 GMT)

