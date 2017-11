Zürich - Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist ein positives erstes Halbjahr aus: Per 30. September 2017 liegt die Anlagerendite über die ersten sechs Monate bei 3.19%. Die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») beträgt über zwölf Monate 7.91%.

Der Nettoinventarwert (NIW) beziffert sich per 30. September 2017 auf CHF 265.50 pro Anteil (gegenüber CHF 259.00 im Vorjahr). Die Anlagerendite des Fonds liegt im ersten halben Geschäftsjahr bei 3.19%.

Die Mietzinseinnahmen des Fonds belaufen sich per Ende September 2017 auf CHF 3'976'477.- (gegenüber CHF 3'642'196.- per 30.9.2016). Das Total der Erträge liegt bei CHF 4'457'910.- (gegenüber CHF 3'786'931.- per 30.9.2016), wobei die gesamten Aufwände CHF 2'750'815.- betragen (gegenüber 2'708'479.- per 30.9.2016).

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) beläuft sich auf 61.01% (gegenüber 56.44% per 30.9.2016), der Gesamterfolg des Rechnungsjahres beträgt CHF 3'333'162.- (gegenüber CHF 5'228'214.- per 30.9.2016). Das Nettofondsvermögen liegt bei CHF 108.7 Mio. per 30. September 2017, während das Gesamtfondsvermögen CHF 164.9 Mio. beträgt. Die Fremdfinanzierungsquote konnte auf 29.99% gesenkt werden (gegenüber 31.10% per 30.9.2016).

