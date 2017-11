Liebe Leser,

E.ON hatte in den zurückliegenden Tagen den Rückwärtsgang eingelegt. Dabei fiel die Aktie auf weniger als 10 Euro und drohte in Richtung 9 Euro abzurutschen. Jetzt konnte wiederum der Vorwärtsgang eingelegt werden. Die Aktie gewann am Dienstag einige Cent hinzu und startet an diesem Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Tag. Damit ist der Versorgertitel nur noch minimal davon entfernt, 10 Euro wieder zu testen. Würde der Wert darüber klettern, sind sofort positive Ausbrüche ... (Frank Holbaum)

