Zürich - Aufbauend auf dem Erfolg des weltweit ersten wirklich kollaborativen industriellen Zweiarmroboters YuMi stellt ABB nun einen kollaborativen Einarmroboter vor, der branchenführende Funktionen mit wesentlich geringerem Platzbedarf kombiniert.

Auf der International Robotics Exhibition (iREX) 2017 in Tokio präsentiert ABB ihren neuesten kollaborativen Roboter, diesmal in einarmiger Ausführung. Wie der Name schon andeutet, sind kollaborative Roboter speziell auf die Zusammenarbeit mit Menschen im Fertigungsbereich ausgelegt. Durch sie kann die Produktivität gesteigert und der Übergang zur kundenindividuellen Massenproduktion unterstützt werden. Die offizielle Markteinführung des neuen Roboters erfolgt 2018.

