Lauda-Königshofen - Deutsche Börse AG-Aktie wartet mit einem Kurssprung auf - Aktienanalyse Der Austausch des CEO bei der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) zeigt offenbar Wirkung - das Wertpapier des gleichnamigen Wertes wartet am Mittwoch mit einem Kurssprung auf und attackiert nun bald seinen kurzfristigen Abwärtstrend, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

