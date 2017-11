Aus dem bestehenden Kraftwerk in Marcos Paz in der Provinz Buenos Aires entsteht so ein Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk mit dem Projektnamen Genelba Plus. Die elektrische Leistung der Anlage steigt durch die Erweiterung von 168 auf rund 364 MW; die Inbetriebnahme ist für Mitte 2019 geplant.

Verantwortlich für Hardware und Engineering

Genelba Plus ist als sogenannte Mehrwellen-GuD-Anlage konzipiert. Dabei treiben jeweils zwei Gasturbinen ...

