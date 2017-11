Die Stimmung an den Aktienmärkten in Deutschland und in den USA hat sich spürbar aufgehellt. Selbst der jüngste Raketentest der nordkoreanischen Regierung konnte die Performance von DAX und Dow Jones nicht negativ beeinflussen. Jochen Stanzl von CMC Markets sieht den DAX aktuell in einem symmetrischen Dreieck. Aus charttechnischer Sicht kommt es laut Stanzl jetzt zunächst vor allem auf eine bestimmte Marke an.