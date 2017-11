Berlin (ots) - 13. Dezember 2017 | Kleiner Sendesaal im Haus des Rundfunks | Masurenallee 8 - 14 | 14057 Berlin



Wissenschaft und Medien in der Glaubwürdigkeitskrise: Der rbb lädt am Mittwoch, 13. Dezember 2017, von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr zur Veranstaltung "Alternative Fakten und Lügenpresse" ein. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger eröffnet den Wissenschafts- und Medientreff im Kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks.



Wissenschaftler, Journalisten, Programmmacher und Marketingspezialisten diskutieren über den Glaubwürdigkeitsverlust von Wissenschaft und Journalismus, suchen nach Gegenstrategien und präsentieren neue Formate der Wissenschaftskommunikation. Sven Oswald modieriert die Veranstaltung. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie hier: http://rbburl.de/1by.



Bitte teilen Sie uns bis 7. Dezember 2017 mit, ob wir mit Ihnen rechnen dürfen. Nutzen Sie dazu bitte die E-Mail-Adresse presseservice_termine@rbb-online.de.



Pressekontakt: Anke Fallböhmer Tel 030 / 97 99 3 - 12 104 anke.fallboehmer@rbb-online.de